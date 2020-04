Eleonora Daniele non si ferma | “Dopo Carlotta riprendo a studiare per la seconda laurea”

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La conduttrice di Storie Italiane ha parlato in un'intervista dei progetti per il futuro. Oltre alla grande attesa della maternità, con la nascita dia giugno, e agli impegni televisivi, il progetto è zanche quello di portare a termine il suo percorso di studi in psicologia per conseguire lalaurea.

zaiapresidente : ?? Il mio intervento di questa mattina a @storie_italiane su @RaiUno con Eleonora Daniele sulla 'fase 2' dell'emerge… - GDS_it : #EleonoraDaniele col pancione in tv anche in pieno #Coronavirus: 'E dopo il parto la seconda laurea'… - tomynonno : RT @zaiapresidente: ?? Il mio intervento di questa mattina a @storie_italiane su @RaiUno con Eleonora Daniele sulla 'fase 2' dell'emergenza… - infoitcultura : Eleonora Daniele incinta (a 43 anni): “Lavoro fino all’ultimo, poi esco e… vado a partorire -

Tutte le info sul sito onepeopleoneplanet. Ecco gli hashtag per seguire la Maratona sui social: #onepeopleoneplanet #cosahoimparato #iocitengo Su Rai1 alle 11.30 la maratona a sostegno della Giornata ...Davvero instancabile Eleonora Daniele. La conduttrice di "Storie italiane" non ha mai smesso di lavorare. In tv anche in queste settimane di piena emergenza Coronavirus, la Daniele non si è ...