Coronavirus: perché alcuni di noi sono asintomatici? (Di mercoledì 22 aprile 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Delle vere e proprie mine vaganti, che fin dall’inizio dell’epidemia da nuovo Coronavirus, hanno dato parecchio filo da torcere. Si tratta degli asintomatici, persone che non avendo i sintomi da Covid-19, non sono neppure consapevoli di essere stati contagiati, e che potrebbero quindi contribuire ad alimentare l’epidemia. Un esercito di portatori silenziosi del nuovo Coronavirus, che secondo recenti stime rappresentano almeno l’80% e più di tutti i casi positivi, e che per la maggior parte sono bambini e giovani, che appunto presentano sintomi molto lievi o del tutto assenti. Ma perché alcuni di noi sono asintomatici? Sebbene la scienza non abbia ancora una risposta definitiva, ecco cosa sappiamo finora per provare a dare una possibile spiegazione. Ad aiutarci sono stati alcuni esperti in un articolo ... Leggi su wired Coronavirus : l’Oms ha sbagliato - ecco dove e perché

Coronavirus - il governo sapeva a gennaio. Perché ha tardato tanto?

Coronavirus - Ilaria Capua su La7 : “Nel database mondiale delle sequenze del virus pochissimi campioni italiani. Perché non si pubblicano?” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Delle vere e proprie mine vaganti, che fin dall’inizio dell’epidemia da nuovo, hanno dato parecchio filo da torcere. Si tratta degli, persone che non avendo i sintomi da Covid-19, nonneppure consapevoli di essere stati contagiati, e che potrebbero quindi contribuire ad alimentare l’epidemia. Un esercito di portatori silenziosi del nuovo, che secondo recenti stime rappresentano almeno l’80% e più di tutti i casi positivi, e che per la maggior partebambini e giovani, che appunto presentano sintomi molto lievi o del tutto assenti. Ma perchédi noi? Sebbene la scienza non abbia ancora una risposta definitiva, ecco cosa sappiamo finora per provare a dare una possibile spiegazione. Ad aiutarcistatiesperti in un articolo ...

reportrai3 : Chi ha spammato fake news sul coronavirus e perché? Lunedì prossimo #Report ve lo racconterà attraverso un viaggio… - lauraboldrini : Il #CoronaVirus ci sta mettendo a dura prova Stiamo pagando un prezzo enorme in termini di vite umane e l’economia… - marcocappato : Avete condiviso il Nobel Montagnier che spiega perché il coronavirus è un prodotto da laboratorio? Allora, per par… - mau50rm : #CORONAVIRUS #Immuni Ma tutti questi costituzionalisti indignati perché non dicono nulla sull'obbligo di mettere la… - mylittleAria : RT @lauraboldrini: Il #CoronaVirus ci sta mettendo a dura prova Stiamo pagando un prezzo enorme in termini di vite umane e l’economia ne ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus perché Coronavirus, perché l’Olanda dice no alla solidarietà europea Corriere della Sera