Coronavirus, Fase 2, resta l’obbligo di autocertificazione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Siamo ormai ad un passo dall’inizio della Fase 2 e le indicazioni circa le possibili aperture di diverse imprese, aziende e attività lavorative con nuove regole circa la sicurezza dei lavoratori sembrano, nei fatti, far presumere che una graduale riapertura possa portare l’Italia del Coronavirus a riassaporare un pò della vita precedente. Ma c’è un aspetto che, arrivato a stravolgere la vita degli italiani in questa Fase di isolamenti e quarantene dovrebbe continuare a restare in vigore. Ed è con molta probabilità uno di quelli che meno piacciono ai cittadini. Di cosa stiamo parlando? Della autocertificazione. Proprio così: per spostarsi sarà ancora necessario provvedere a compilare l’autocertificazione e ovviamente farlo con tutti i crismi ... Leggi su italiasera Coronavirus – Nella “fase 2” l’autocertificazione servirà per un altro motivo

Coronavirus - nella 'fase 2' cambierà l'uso dell'autocertificazione : servirà per un altro motivo

Coronavirus Italia fase 2 - chi riapre il 4 maggio : cosa non potremo ancora fare (Di mercoledì 22 aprile 2020) Siamo ormai ad un passo dall’inizio della2 e le indicazioni circa le possibili aperture di diverse imprese, aziende e attività lavorative con nuove regole circa la sicurezza dei lavoratori sembrano, nei fatti, far presumere che una graduale riapertura possa portare l’Italia dela riassaporare un pò della vita precedente. Ma c’è un aspetto che, arrivato a stravolgere la vita degli italiani in questadi isolamenti e quarantene dovrebbe continuare are in vigore. Ed è con molta probabilità uno di quelli che meno piacciono ai cittadini. Di cosa stiamo parlando? Della. Proprio così: per spostarsi sarà ancora necessario provvedere a compilare l’e ovviamente farlo con tutti i crismi ...

graziano_delrio : Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza c… - RaiNews : #coronavirus #conte: governo prenderà decisioni sulla fase 2 'nell'esclusivo interesse di tutto il Paese. Nell'inte… - Avvenire_Nei : #coronaVirus La #Fase2 dei bambini? Dimenticata. La ministra @elenabonetti anche a loro la mascherina - MiceliMarika : RT @FilcaCisl: #Fase2, De Luca: '#Governo coinvolga ancora di più il #sindacato, le parti sociali. In questo periodo difficile per il Paese… - Armandocoppola6 : RT @FilcaCisl: #Fase2, De Luca: '#Governo coinvolga ancora di più il #sindacato, le parti sociali. In questo periodo difficile per il Paese… -