22 aprile due anni fa | il gol di Koulibaly Mi manca il Napoli | mi manca il rito del

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ventidue2018. È domenica.e i napoletani di cuore sono immersi in un silenzio naturale, non imposto come certi silenzi di questi giorni, non ammorbato. Un silenzio carico di attesa, tensione, speranza, anche paura. Intorno alle ventidue e trenta, nelle case dei napoletani di cuore e di fede, passa l’immagine di un atleta nero e maestoso, con la maglia azzurra, col numero ventisei, che si arrampica in cielo a inseguire un sogno a forma di pallone. Lo raggiunge e, spinto dagli sguardi d’amore dei napoletani di cuore e fede, lo spedisce in paradiso. Succedeva giusto duefa e, per mille motivi, sembrano venti. Ricordo pochissimo, personalmente, di quello che accadde dopo le ventidue e trenta di quella domenica. Solo che restai impiet, zitto, a fissare quel sogno che prendeva forma – un pallone – e colore: l’azzurro. Aspettai tre ...