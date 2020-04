"Virologi sempre dappertutto, ma quando lavorano in ospedale?". Briatore, l'amaro sfogo sull'Italia: ora si capisce tutto (Di martedì 21 aprile 2020) Flavio Briatore, quando si parla di coronavirus, non ci va per le leggere. Questa volta nel mirino dell'imprenditore ci finiscono i Virologi: "Da quando è iniziata questa pandemia - esordisce in un video su TikTok - sono dappertutto. Prima non sapevamo nemmeno l'esistenza dei Virologi". Il problema, oltre alle presenze televisive, per Briatore è un altro: "Qui parliamo di salute, ma ognuno dice la sua, uno contro l'altro. Ma è possibile che non ci sia una voce unica?". Poi la domanda che tutti noi ci siamo fatti: "Ma quando lavorano in ospedale?". L'imprenditore, in quarantena in Francia, racconta un'altra realtà: "Qui parla solo il governo e gli altri stanno a sentire, solo in Italia parlano tutti". Come dargli torto. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Vittorio Feltri sbotta : “Basta con discorsi sempre uguali. I virologi? Tutti con un’opinione diversa” (Di martedì 21 aprile 2020) Flaviosi parla di coronavirus, non ci va per le leggere. Questa volta nel mirino dell'imprenditore ci finiscono i: "Daè iniziata questa pandemia - esordisce in un video su TikTok - sono. Prima non sapevamo nemmeno l'esistenza dei". Il problema, oltre alle presenze televisive, perè un altro: "Qui parliamo di salute, ma ognuno dice la sua, uno contro l'altro. Ma è possibile che non ci sia una voce unica?". Poi la domanda che tutti noi ci siamo fatti: "Main?". L'imprenditore, in quarantena in Francia, racconta un'altra realtà: "Qui parla solo il governo e gli altri stanno a sentire, solo in Italia parlano tutti". Come dargli torto.

