Marco Carta | Grave lutto per il cantante (Di martedì 21 aprile 2020) Marco Carta sta attraversando un brutto momento a causa della scomparsa di nonna Elsa. Ieri, Marco Carta ha subito un Grave lutto. Il cantante ha infatti perso la nonna materna, suo punto di riferimento fin da quando era piccolo. SULLO STESSO ARGOMENTO: Marco Carta dopo l’assoluzione: parole speciali per il fidanzato Una persona che gli … L'articolo Marco Carta Grave lutto per il cantante &eGrave; stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Marco Carta - la nonna è morta/ Lutto per il cantante : "Egoisticamente ti volevo qui"

Lutto per Marco Carta - morta la nonna : "Dura lasciarti" -

Marco Carta - grave lutto per il cantante : è morta la nonna (Di martedì 21 aprile 2020)sta attraversando un brutto momento a causa della scomparsa di nonna Elsa. Ieri,ha subito un. Ilha infatti perso la nonna materna, suo punto di riferimento fin da quando era piccolo. SULLO STESSO ARGOMENTO:dopo l’assoluzione: parole speciali per il fidanzato Una persona che gli … L'articoloper il&e; stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SmorfiaDigitale : Marco Carta, grave lutto improvviso in famiglia: dura lasciarti... - bnotizie : Marco Carta, grave lutto per il cantante: è morta la nonna - zazoomnews : Lutto per Marco Carta morta la nonna: Dura lasciarti - - #Lutto #Marco #Carta #morta #nonna: - Notiziedi_it : Lutto per Marco Carta, morta la nonna: “Dura lasciarti” - BlackChilean : Ho visto che è morta la nonna di Marco Carta ?? avevo imparato a conoscerla con la sua storia ad Amici, l’aveva cres… -