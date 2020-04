Eccezionale ondata di CALDO verso l'Artico (Di martedì 21 aprile 2020) Nell'ultimo periodo abbiamo evidenziato come il Vortice Polare, dopo aver dominato in lungo e in largo un'intera stagione invernale, stia abbandonado la nave. Siamo in ritardo di circa una settimana rispetto alla "normale" tabella di marcia e ciò potrebbe ripercuotersi sulle condizioni meteo della prima parte del mese di maggio. Ma ciò che più preme evidenziare è il possente cambiamento circolatorio che sta coinvolgendo l'emisfero settentrionale. Con lo smantellamento del Vortice Polare si gettano le basi per le configurazioni bariche tipiche della bella stagione, ma prima che ciò accada i moti antizonali potrebbero portare le masse d'aria fredda del Circolo Polare Artico all'interno del continente europeo. Significherebbe, quasi certamente, dover affrontare contrasti termici forieri di maltempo e dei primi violenti temporali stagionali. ... Leggi su meteogiornale Bombe di calore e temperature bollenti : sarà un’ondata di caldo eccezionale. Ecco quando (Di martedì 21 aprile 2020) Nell'ultimo periodo abbiamo evidenziato come il Vortice Polare, dopo aver dominato in lungo e in largo un'intera stagione invernale, stia abbandonado la nave. Siamo in ritardo di circa una settimana rispetto alla "normale" tabella di marcia e ciò potrebbe ripercuotersi sulle condizioni meteo della prima parte del mese di maggio. Ma ciò che più preme evidenziare è il possente cambiamento circolatorio che sta coinvolgendo l'emisfero settentrionale. Con lo smantellamento del Vortice Polare si gettano le basi per le configurazioni bariche tipiche della bella stagione, ma prima che ciò accada i moti antizonali potrebbero portare le masse d'aria fredda del Circolo Polareall'interno del continente europeo. Significherebbe, quasi certamente, dover affrontare contrasti termici forieri di maltempo e dei primi violenti temporali stagionali. ...

VirtualRaven : @KegOfGrog Ondata di maschilismo e machismo su twitter, nulla di troppo eccezionale ????? - delicius13_ : Amici di #FourWrestling tra poco live in via eccezionale per parlare dell'ondata dei licenziamenti che ha investito… -

Ultime Notizie dalla rete : Eccezionale ondata Eccezionale ondata di CALDO verso l'Artico Meteo Giornale Eccezionale ondata di CALDO verso l'Artico

Perché ciò accada v'è necessità di Alte Pressioni tra il nord Atlantico e il nord Europa, ciò che puntualmente sta accadendo. Non è un caso, ad esempio, se si parla già di una straordinaria "ondata di ...

Meteo da incubo la CANICOLA a Maggio con 40°C

Quindi occhio, le prime ondate di caldo a 40°C potrebbe arrivare già nel mese di maggio. Capiamoci, dovesse succedere sarebbe qualcosa di inaudito, di eccezionale, forse da record. Chissà, magari ...

Perché ciò accada v'è necessità di Alte Pressioni tra il nord Atlantico e il nord Europa, ciò che puntualmente sta accadendo. Non è un caso, ad esempio, se si parla già di una straordinaria "ondata di ...Quindi occhio, le prime ondate di caldo a 40°C potrebbe arrivare già nel mese di maggio. Capiamoci, dovesse succedere sarebbe qualcosa di inaudito, di eccezionale, forse da record. Chissà, magari ...