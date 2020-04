elysa1530 : Ma che le scuole non riaprono che cosa importa???mancano solo due mesi, parlate delle mamme che non sanno dove lasc… - angieCavezzan : @mrispoli1 A partire dal 27 inizia fase 2. Nella parte tedesca (dove vivo) riaprono attività commerciali non essenz… - Pliis3 : @sciltian @bravimabasta @matteorenzi @repubblica Curva contagi attivi dove le scuole riaprono. Notare in alto a des… - ilfaroonline : Poste italiane: in provincia di Latina riaprono altri 10 uffici, ecco dove - Pliis3 : @PoliticaPerJedi Curva contagi attivi dove le scuole riaprono. Notare in alto a destra anche il cosiddetto picco al… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove riaprono Dove riaprono scuole e negozi in Europa Il Post Coronavirus, Conte: "In Italia riaperture dal 4 maggio, piano differenziato tra le regioni"

Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio ... L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato. Dobbiamo ...

Bracciano. Donato Mauro. Lo sforzo necessario di progettare ora cosa fare domani

Dalle dichiarazioni in ordine sparso che talvolta palesano il forte tress degli amministratori ,dai presidenti di regione in giù, emerge con maggiore evidenza la necessità di una soluzione condivisa ...

Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio ... L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato. Dobbiamo ...Dalle dichiarazioni in ordine sparso che talvolta palesano il forte tress degli amministratori ,dai presidenti di regione in giù, emerge con maggiore evidenza la necessità di una soluzione condivisa ...