Covid-19 e testicoli, ecco perché colpisce maggiormente gli uomini (Di martedì 21 aprile 2020) E’ uno dei dubbi emersi fin dal principio della pandemia di Covid-19: perché il coronavirus risulta più aggressivo e letale sulla popolazione maschile rispetto a quella femminile? Una risposta giunge – ma servono ulteriori verifiche – da uno studio condotto da alcuni scienziati indiani e americani, e pubblicato su Medrxiv. La risposta starebbe nei testicoli. Cercando una spiegazione alla maggiore aggressività del virus osservata sui soggetti di sesso maschile, i ricercatori guidati da Aditi Shastri (oncologo presso il Montefiore Medical Center & Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY), hanno tenuto sotto osservazione 68 soggetti (48 uomini e 20 donne). Secondo quanto si legge nell’introduzione dello studio preliminare, “le donne sono state in grado raggiungere uno smaltimento virale significativamente in anticipo rispetto ... Leggi su quifinanza Coronavirus - ricercatori in Usa e in India : «Il Covid-19 si rifugia nei testicoli - ecco perché muoiono più uomini»

