Coronavirus | oltre 108 000 i positivi in Italia Conte | ‘Presto piano per riaperture’

(Di martedì 21 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in11.00 – Aosta, bimbo nato positivo alAd Aosta un bambino è nato positivo al. La madre era positiva ed aveva partorito con 38 di febbre. 10.30 – Emergenza, superati i 170.000 morti nel mondo Stando ai dati della Johns Hopkins University, nel mondo si registrano più di 170.000 decessi collegati al. 9.50 – L’Oktoberfest 2020 non si farà Il presidente della Baviera, Markus Soeder ha annunciato che l’Oktoberfest del 2020 non si farà. Il grande evento che chiama a raccolta migliaia di turisti non avrà luogo a causa dell’emergenza ...