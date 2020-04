Coronavirus | l’Oktoberfest non si terrà nel 2020 Il presidente della Baviera | “Dispiace

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) L’Oktoberfestè stato cancellato. La popolare festabirra che si tiene intornerà nel 2021, hanno stabilito le autorità tedesche. “Abbiamo deciso che l’Oktoberfest quest’anno non si terrà”, è stato l’annuncio delMarkus Soeder. “Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale”, ha spiegato. Ma a pochi mesi dalla pandemia di“sarebbe irresponsabile” tenere una manifestazione del genere, ha sottolineato Soeder. Quest’anno l’Oktoberfest avrebbe dovuto tenersi dal 19 settembre al 4 ottobre, come di consueto, a Monaco di. Niente sfilata tradizionale di mastri birrai e carrozze all’apertura, nessuna apertura del primo fusto, in diretta tv, a colpi di martello da parte del sindaco...