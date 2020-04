Calciomercato, Juve-Jorginho: si fa sul serio. Inter-Tonali, sorpasso Marotta. Il Napoli sogna Cavani (Di martedì 21 aprile 2020) Inter Tonali- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni e come sottolineato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, l’Inter sarebbe ritornata vantaggio sulla corsa a Tonali. Il centrocampista del Brescia, valutato circa 50 milioni di euro dal presidente Cellino, potrebbe vestire nerazzurro in cambio di un’offerta cash da circa 35 milioni e il cartellino di un … L'articolo Calciomercato, Juve-Jorginho: si fa sul serio. Inter-Tonali, sorpasso Marotta. Il Napoli sogna Cavani proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Milik alla Juventus?/ Calciomercato : sarà addio a Napoli - Bernardeschi la carta ma...

Calciomercato - Icardi in bilico tra Paris Saint Germain e Juventus

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Higuain ai compagni della Juve: 'Non torno, per me la stagione è finita'. Ma farlo davvero gli costerebbe troppo Calciomercato.com Cannavaro a #CasaSkySport: "Vi spiego come andò davvero all'Inter"

Aneddoti e curiosità. Presente e futuro, ma anche il passato nelle parole di un grande ex del calcio italiano. Fabio Cannavaro è stato ospite nella puntata di #CasaSkySport e tra i tanti temi toccati ...

Douglas Costa, che sprint! Batte il kart della fidanzata e sfida Leclerc. VIDEO

Nello sprint è il giocatore della Juventus ad avere la meglio, che dopo aver tagliato il fantomatico traguardo alza le braccia al cielo come i corridori. Quindi la sfida ironica lanciata con un ...

