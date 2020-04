Calcio verso l' Apocalisse | sette società di serie A contro la riapertura | salute

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) La calma prima dell', per usare il termine con cui venne a suo tempo definita l' esclusione dell' Italia dal Mondiale 2018. La giornata è filata liscia fino alle 20, in attesa del vertice di domani fra il Ministro dello Sport, Spadafora, quello della, Speranza e il mondo delper capire se sarà dato il via libera alla ripresa degli allenamenti il 4 maggio («la vedo dura», dice Spdafora a Tg2 Post, auspicando nel caso «le partite in chiaro»). Eh sì, dallo stesso governo filtrava perplessità. Proprio Speranza dichiarava che «con 400 morti al giorno per virus in Italia il ritorno delnon è la priorità», per poi precisare in serata: «Valuteremo il protocollo, ma non non do assolutamente per certa né la ripresa del campionato né quella degli allenamenti dal 4 ...