A Torino il primo sciopero in smart working: la rottura dopo la trattativa in videoconferenza

Una trattativa sindacale in videoconferenza finita male. Poi la decisione di dichiarare uno sciopero di 4 ore – il primo – in smart working, per giovedì 23 aprile, per il mancato accordo sulla cassa integrazione. A questo punto sono arrivati i 160 dipendenti della Scai Finance, azienda informatica del gruppo Scai del vice-presidente dell'Unione Industriali di Torino, Massimiliano Cipolletta. Al centro dell'incontro, guidato da Fiom e Filcams Cgil, c'è l'attivazione della cassa integrazione a causa dell'epidemia da Coronavirus. Finora i vertici dell'azienda hanno disposto gli ammortizzatori sociali per circa 24 dipendenti su 160. Una misura ritenuta «inaccettabile», come scrivono le due sigle sindacali in un comunicato.

