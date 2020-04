Roma, Carles Perez: «Qui ho sentito fiducia. Avevo altre offerte» (Di lunedì 20 aprile 2020) L’attaccante della Roma Perez ha chiarito i motivi per cui ha accettato l’offerta della Roma durante il mercato di gennaio L’attaccante della Roma Carles Perez è intervenuto durante una diretta sul canale Youtube della società giallorossa: «Avevo diverse offerte da Germania, Spagna e Inghilterra. Un giocatore che fa un trasferimento sceglie il posto in cui sente più fiducia. Mi ha chiamato Fonseca e mi trasmesso fiducia totale. La città mi piace e la Roma è un grandissimo club». «Avevo sempre voluto visitare Roma, anche se non lo ho fatto molto a causa di tutto quello che è successo. È una città spettacolare, i tifosi sono calorosi e incredibili. Sono molto contento di stare qui. Contratto con la Roma? C’era una condizione sul contratto, ossia che dovevo giocare una partita per far ... Leggi su calcionews24 Carles Perez : «Avevo molte offerte - ma ho scelto la Roma»

