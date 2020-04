MotoGP, Alex Rins rinnova con la Suzuki fino al 2022 (Di lunedì 20 aprile 2020) Alex Rins rinnova con la Suzuki fino al 2022. Lo spagnolo: “Abbiamo tutto per essere vincenti”. ROMA – Alex Rins rinnova con la Suzuki fino al 2022. La casa motociclistica giapponese ha annunciato il prolungamento di altri due anni da parte del 24enne spagnolo che sogna il titolo. Una firma che mette fine sulle voci di un passaggio alla Ducati al termine di questa stagione. Suzuki AND Alex Rins EXTEND THEIR PARTNERSHIP FOR 2021 AND 2022Alex Rins will remain an official MotoGP rider for Team Suzuki MotoGP for the 2021 and 2022 seasons: https://t.co/FD1ByNeiHU#SuzukiStaySafe #RidersAtHome #StayAtHome @Rins42 @SuzukiMotoGP @MotoGP pic.twitter.com/GZlF0IYvmT— Suzuki Racing (@SuzukiOfficial) April 19, 2020Nelle prossime settimane il team dovrebbe comunicare anche la fumata bianca con Joan Mir, altro pilota nel mirino della Rossa. Alex Rins: “Il mio ... Leggi su newsmondo MotoGP - Alex Rins rinnova ufficialmente con la Suzuki fino al 2022 : “La moto migliora sempre di più”

