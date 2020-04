Live non è la D’Urso Pietro Delle Piane furioso volevo fare la proposta di nozze ad Antonella Elia (Di lunedì 20 aprile 2020) A “Live non è la D’Urso” tra ospiti della puntata ci sono Pietro Delle Piane e Antonella Elia. La coppia nonostante i momenti di crisi sembra più complice che mai: «Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino – ha spiegato la Elia – Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme». Pietro Delle Piane continua a non risultare molto simpatico agli ospiti di Live non è la D’Urso. Da Vladimir Luxuria a Costantino della Gherardesca sono tutti molto scettici sulla veridicità del sentimento che l’attore prova per la showgirl. Dopo aver raccontato come vivevano la quarantena dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha preso la parola riempiendo di complimenti la sua fidanzata: «Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto», ma ... Leggi su people24.myblog LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Nelle ultime 24 ore sono state sanzionate 8.641 per non aver rispettate le norme restrittive

Live Non è la D'Urso : proposta di matrimonio rinviata per colpa di Luxuria

Antonella Elia ospite a Live Non è la D’Urso - dubbio sulla sua relazione (Di lunedì 20 aprile 2020) A “non è la D’Urso” tra ospiti della puntata ci sonoe Antonella Elia. La coppia nonostante i momenti di crisi sembra più complice che mai: «Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino – ha spiegato la Elia – Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme».continua a non risultare molto simpatico agli ospiti dinon è la D’Urso. Da Vladimir Luxuria a Costantino della Gherardesca sono tutti molto scettici sulla veridicità del sentimento che l’attore prova per la showgirl. Dopo aver raccontato come vivevano la quarantena dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip,ha preso la parola riempiendo di complimenti la sua fidanzata: «Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto», ma ...

fanpage : Walter Ricciardi non nasconde i suoi timori #coronarvirusitalia #19aprile - fanpage : Di Maio: “Vita umana è la priorità, non è il momento delle polemiche, politica sia responsabile” - RadioItalia : RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO 2020 MILANO. Comunicazione: l'appuntamento slitta a data da destinarsi, come la gra… - niallbonazzo : RT @Anchored_to_Lou: Liam: comunque stasera ho detto ad Alesso in live che non posso più parlare della Reunion perché mi hai sgridato sul g… - fightandsmile : RT @cucchiaia: Giorno 20 aprile salvo: Billie Eilish fa una live su instagram e chiama una fan italiana che non sa l’inglese e mentre cerca… -