Le voci di nessuno

Tutta New York, sarebbe a dire ognuno in Occidente, s’è ricordata all’improvviso di quell’isola dei morti infissa al centro del suo fiume che dà ricetto gramo ai corpi di un milione e più di ...

"Siamo stati fatti prigionieri senza avere contezza di ciò che sta accadendo"

“Mi ha infastidito il tono paternalistico della voce pubblica italiana. Ha trattato le persone come un popolo di bambini viziati e anomici, vittime di pulsioni infantili, incapaci di comprendere la ...

