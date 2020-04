“L’amore tra libertà e solitudine”, di Pino Tartaglia. La recensione di Daniela Vellani (Di lunedì 20 aprile 2020) “L’amore tra libertà e solitudine” il libro di Pino Tartaglia di piacevole lettura che focalizza la sua attenzione sulla natura dell’amore, della solitudine e sulle nostre scelte dettate da impulsi inconsci. “L’amore tra libertà e solitudine” è titolo del saggio pubblicato recentemente con Homo Scrivens (177 pagine e 14,00 euro – su Amazon) di Pino Tartaglia, psicologo e psico-terapeuta, specializzato in psicosomatica e psicoterapia a mediazione corporea. Si tratta di un’opera molto interessante e di piacevole lettura che focalizza la sua attenzione sulla natura dell’amore, della solitudine e sulle nostre scelte dettate da impulsi inconsci. La lettura fluisce veloce grazie alla scorrevolezza con cui gli argomenti sono trattati. Ci si immedesima e si trovano risposte a domande legate al perché ... Leggi su 2anews (Di lunedì 20 aprile 2020) “L’amore tra libertà e solitudine” il libro didi piacevole lettura che focalizza la sua attenzione sulla natura dell’amore, della solitudine e sulle nostre scelte dettate da impulsi inconsci. “L’amore tra libertà e solitudine” è titolo del saggio pubblicato recentemente con Homo Scrivens (177 pagine e 14,00 euro – su Amazon) di, psicologo e psico-terapeuta, specializzato in psicosomatica e psicoterapia a mediazione corporea. Si tratta di un’opera molto interessante e di piacevole lettura che focalizza la sua attenzione sulla natura dell’amore, della solitudine e sulle nostre scelte dettate da impulsi inconsci. La lettura fluisce veloce grazie alla scorrevolezza con cui gli argomenti sono trattati. Ci si immedesima e si trovano risposte a domande legate al perché ...

