La camorra rialza la testa e vuole le estorsioni | bomba devasta salumeria

(Di lunedì 20 aprile 2020) Unahato unasu via Ferrara, al quartiere Vasto. L'ipotesi è che lastiando lae voglia riprendere le, in un momento già difficile per le attività, caratterizzate da diverse serrate dovute all'emergenza coronavirus e che vanno avanti da settimane.

Ultime Notizie dalla rete : camorra rialza

Napoli Fanpage.it

Una bomba ha devastato una salumeria su via Ferrara, al quartiere Vasto. L’ipotesi è che la camorra stia rialzando la testa e voglia riprendere le estorsioni, in un momento già difficile per le ...La piccola Noemi ferita in un agguato tiene Napoli con il fiato sospeso. Con le Universiadi la città si rialza e conquista ancora una volta. L'abbattimento delle Vele diventa icona ma è un segnale da ...