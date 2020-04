Iemmello | “Il Benevento è maturo | ora può fare 20 anni di A”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– La scintilla con il pubblico giallorosso non è mai scattata, complici i trascorsi ai rivali del Foggia e problemi fisici che non gli consentirono di avere un rendimento costante nel So. Pietro, 16 presenze e 2 gol in A con la maglia del, è tornato a parlare del club di Oreste Vigorito nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira: “I giallorossi ora hanno raggiunto un livello di maturazione tale da consentire 20di serie A consecutivi. Vigorito è un presidente incredibile, è molto ambizioso così come il direttore sportivo Foggia. In quell’anno mancarono alcune componenti, ma ora ci sono tutte perbene”. Complimenti che la punta del Perugia estende a un giocatore in particolare della rosa a disposizione di Inzaghi, considerato il ...