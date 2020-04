I somarelli di Gribbels erano guappi di cartone. Godetevi lo spettacolo (Di lunedì 20 aprile 2020) Le cose cambiano: in tempi di Immuni, la App che ci seguirà al cesso per vedere se per caso non abbiamo incontrato il ragionier Corona fa impallidire la già orwelliana Casaleggio Associati, il sistema Covid-19 ha già sostituito la piattaforma Rousseau e l’ormai familiare Dpcm ha rimpiazzato la democ Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 aprile 2020) Le cose cambiano: in tempi di Immuni, la App che ci seguirà al cesso per vedere se per caso non abbiamo incontrato il ragionier Corona fa impallidire la già orwelliana Casaleggio Associati, il sistema Covid-19 ha già sostituito la piattaforma Rousseau e l’ormai familiare Dpcm ha rimpiazzato la democ

MarcoMacagnino3 : RT @ilfoglio_it: Il M5s non ha fatto i danni promessi, o almeno non tutti, e vivacchia bene o male in un governo e in un contesto istituzio… - ilfoglio_it : Il M5s non ha fatto i danni promessi, o almeno non tutti, e vivacchia bene o male in un governo e in un contesto is… -

Ultime Notizie dalla rete : somarelli Gribbels I somarelli di Gribbels erano guappi di cartone. Godetevi lo spettacolo Il Foglio I somarelli di Gribbels erano guappi di cartone. Godetevi lo spettacolo

Le cose cambiano: in tempi di Immuni, la App che ci seguirà al cesso per vedere se per caso non abbiamo incontrato il ragionier Corona fa impallidire la già orwelliana Casaleggio Associati, il sistema ...

Le cose cambiano: in tempi di Immuni, la App che ci seguirà al cesso per vedere se per caso non abbiamo incontrato il ragionier Corona fa impallidire la già orwelliana Casaleggio Associati, il sistema ...