Ferrari Portofino - Primi collaudi stradali per il facelift (Di lunedì 20 aprile 2020) La Ferrari sta collaudando su strada un prototipo della variante restyling della Portofino. La spider con tetto metallico ripiegabile è stata presentata nel 2017 e presto sarà tempo per un aggiornamento di stile e contenuti, come dimostrano le foto spia odierne.Gruppi ottici ispirati alla Roma. Chi si aspetta un cambiamento radicale per allinearsi con il design della coupé Roma rimarrà in parte deluso: le due vetture continueranno ad avere uno stile diversificato, anche se i nuovi gruppi ottici del muletto riprendono il led centrale orizzontale visto sulla sportiva con tetto fisso. Anche il paraurti è nuovo, mentre la mascherina appare ancora quella tradizionale di plastica nera e non verniciata, pur se con una forma leggermente diversa. La coda per il momento è rimasta identica, ma questo non significa che il modello definitivo non possa ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 aprile 2020) Lasta collaudando su strada un prototipo della variante restyling della. La spider con tetto metallico ripiegabile è stata presentata nel 2017 e presto sarà tempo per un aggiornamento di stile e contenuti, come dimostrano le foto spia odierne.Gruppi ottici ispirati alla Roma. Chi si aspetta un cambiamento radicale per allinearsi con il design della coupé Roma rimarrà in parte deluso: le due vetture continueranno ad avere uno stile diversificato, anche se i nuovi gruppi ottici del muletto riprendono il led centrale orizzontale visto sulla sportiva con tetto fisso. Anche il paraurti è nuovo, mentre la mascherina appare ancora quella tradizionale di plastica nera e non verniciata, pur se con una forma leggermente diversa. La coda per il momento è rimasta identica, ma questo non significa che il modello definitivo non possa ...

