Coronavirus, il Comune di Napoli consegna 3mila mascherine ai medici di base (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Comune di Napoli ha consegnato oggi a Palazzo San Giacomo tremila mascherine chirurgiche a Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha consegnato oggi a Palazzo San Giacomo tremila mascherine chirurgiche a Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. “Scotti, che ricopre anche l’importante incarico di Segretario generale della Federazione italiana dei medici di famiglia, ha apprezzato ancora una volta la sensibilità e la vicinanza dell’Amministrazione comunale verso chi è in prima linea nel contrasto al terribile virus. Il primo cittadino ed il Presidente dei camici bianchi hanno anche sottolineato l’assoluta e ferma Comune convinzione che la medicina territoriale vada rafforzata e valorizzata” si legge in una nota di palazzo San Giacomo. L'articolo ... Leggi su 2anews Coronavirus - l'ultimo aggiornamento del Comune di Napoli : nessun contagio in 24h

ma soprattutto non abbiamo adottato una strategia di profilassi sanitaria comune. Quante delle migliaia di morti per e con coronavirus sono da attribuirsi ai tagli effettuati nel servizio sanitario e ...

