Calciomercato Juve: arriva Icardi al posto di Higuain? Il punto (Di lunedì 20 aprile 2020) Calciomercato Juve: Mauro Icardi potrebbe raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain in bianconero. Il punto Icardi in Higuain out? È uno degli scenari ipotizzati dalla Gazzetta nello Sport immaginando il prossimo attaccante della Juve. All’orizzonte ci sono scenari clamorosi sull’asse Milano-Parigi-Torino. Un triangolo, con al centro Mauro Icardi e una montagna di soldi (con qualche altro giocatore interessato) da muovere. Gonzalo Higuain molto probabilmente lascerà la Vecchia Signora per approdare, forse, negli Stati Uniti e Paratici avrebbe messo nuovamente nel mirino Mauro Icardi. La chiave dell’affare è il Paris Saint Germain. Per convincere i francesi la Juve potrebbe mettere sul piatto Alex Sandro e Pjanic. E l’Inter? Ai nerazzurri basta che il Psg eserciti il riscatto da 70 milioni per l’argentino poi farà ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli : Arkadiusz Milik - Dries Mertens e Allan nel mirino della Juventus

Calciomercato – Tris di napoletani per la Juventus - al Napoli piace un bianconero

Carvajal alla Juventus?/ Calciomercato - Sarri chiede certezze sulla fascia destra (Di lunedì 20 aprile 2020): Mauropotrebbe raccogliere l’eredità di Gonzaloin bianconero. Ilinout? È uno degli scenari ipotizzati dalla Gazzetta nello Sport immaginando il prossimo attaccante della. All’orizzonte ci sono scenari clamorosi sull’asse Milano-Parigi-Torino. Un triangolo, con al centro Mauroe una montagna di soldi (con qualche altro giocatore interessato) da muovere. Gonzalomolto probabilmente lascerà la Vecchia Signora per approdare, forse, negli Stati Uniti e Paratici avrebbe messo nuovamente nel mirino Mauro. La chiave dell’affare è il Paris Saint Germain. Per convincere i francesi lapotrebbe mettere sul piatto Alex Sandro e Pjanic. E l’Inter? Ai nerazzurri basta che il Psg eserciti il riscatto da 70 milioni per l’argentino poi farà ...

tuttosport : #Dybala a vita alla #Juve: si tratta più di un rinnovo - _SiGonfiaLaRete : #Milik intricato dalla soluzione #Juve, i bianconeri offrono tre giocatori per convincere il #Napoli… - cmdotcom : #Juve su #Milik? Il #Napoli vuole #Bernardeschi - RhGobbo : RT @PacoMarinoOff: Vi anticipo il mercato juve: In Allan - Tonali - Kulusevsky - Marcelo - Icardi - Ferran Torres Out Douglas Costa - Higua… - Fantacalcio : Calciomercato Juve, l'addio di Higuain ti regala Icardi: lo scenario -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Juve, già in arrivo il primo acquisto: 26 milioni Calciomercato.com PRANDELLI, L'Atalanta come la mia Fiorentina

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto immaginare all'ex allenatore viola Cesare Prandelli la partita che si sarebbe dovuta giocare ieri tra Juventus e Atalanta ... a salire a livelli ...

Calciomercato Juve: arriva Icardi al posto di Higuain? Il punto

Icardi in Higuain out? È uno degli scenari ipotizzati dalla Gazzetta nello Sport immaginando il prossimo attaccante della Juve. All’orizzonte ci sono scenari clamorosi sull’asse Milano-Parigi-Torino.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto immaginare all'ex allenatore viola Cesare Prandelli la partita che si sarebbe dovuta giocare ieri tra Juventus e Atalanta ... a salire a livelli ...Icardi in Higuain out? È uno degli scenari ipotizzati dalla Gazzetta nello Sport immaginando il prossimo attaccante della Juve. All’orizzonte ci sono scenari clamorosi sull’asse Milano-Parigi-Torino.