Morto Steve Cash, lo youtuber che faceva parlare i gatti si è ucciso con un colpo di pistola (Di domenica 19 aprile 2020) Si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola nella sua casa dell’Idaho, negli Stati Uniti, la star di YouTube Steve Cash. 40 anni e oltre due milioni di followers, era diventato popolare nove anni fa con il suo canale “Talking Kitty Cat” in cui pubblicava video con le sue conversazioni con il suo gatto Sylvester, seguite poi da altri video con altri gatti a cui parlava come se fossero esseri umani, immaginando le loro risposte. A dare la notizia della sua morte è stata la moglie Celia DeCosta che su Facebook ha confermato la notizia del suicidio, spiegando che quando se ne è accorta e sono arrivati i soccorsi e la polizia per Cash non c’era ormai più nulla da fare. “È difficile, non sono ancora sicura di cosa dire. Ho perso la mia spalla, il mio amante, il mio mentore, il mio assoluto tutto”, ha scritto Celia ... Leggi su ilfattoquotidiano Lutto a Cusio - Steven Rovelli morto per coronavirus a 31 anni : era ricoverato in Germania

