Fabio Fognini attacca il calcio | “Sono matti | migliaia di morti e pensano al pallone”

(Di domenica 19 aprile 2020), stella del tennis italiano, critica con parole dure la volontà, da parte delle istituzioni delitaliano, di tornare a giocare per finire il campionato: "Per me sono. Sono mortedi persone eal pallone... Scherzano con la salute delle persone, inseguono solo il business".

Eurosport_IT : Fabio #Fognini senza giri di parole su calcio, Jannik #Sinner e Flavia #Pennetta... ???????? ? - Ecate31 : RT @giornalettismo: «Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone. Scherzano con la salute delle persone, inseguo… - prestia_fabio : RT @cmdotcom: Anche #Fognini contro la #SerieA : 'Morte migliaia di persone e pensano solo al business. Che senso ha San Siro vuoto?' #coro… - Dalla_SerieA : Juve, ascolta Morata: 'A Torino stavo da dio' - - prestia_fabio : RT @Corriere: Fognini: «Quelli del calcio sono matti, ci sono i morti e vogliono riprendere. Pensano solo ai soldi» -

Un approccio dettato da evidenti interessi economici, che fa discutere e scatena in alcuni casi l'indignazione. Come nel caso di Fabio Fognini, stella del tennis italiano, che dalle pagine del ...nella persona di Fabio Fognini. Il tennista azzurro, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera infatti ribadisce l’impossibilità di tornare in campo a breve, visto il perdurare ...