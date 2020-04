Coronavirus, Emiliano: “Dobbiamo prepararci senza caos alla data 4 maggio” (Di domenica 19 aprile 2020) “Abbiamo fatto una riunione con tutte le regioni italiane prima che Bonaccini andasse a quest’incontro col presidente del Consiglio ed io avevo raccomandato di non esagerare in entusiasmi. Nel senso che in quasi tutte le regioni italiane c’è un calo consistente dei contagi, ma non possiamo dire di aver raggiunto una situazione di sicurezza. La data che gli scienziati ci hanno suggerito, quella del 4 di maggio, per ricominciare, è una data corretta sulla dobbiamo prepararci con attenzione e senza scatenare il caos“: lo ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un’intervista a Tgcom24 commentando gli esiti della cabina di regia a Palazzo Chigi per la Fase 2.L'articolo Coronavirus, Emiliano: “Dobbiamo prepararci senza caos alla data 4 maggio” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Michele Emiliano - le vostre vacanze prenotatele in Puglia

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Michele Emiliano : “Non è il momento di regolare i conti con il Nord”

Coronavirus - il Governatore Emiliano : “Permane il racconto di un Sud vocato al disastro - ma ce la stiamo cavando. Orgoglioso di aver inviato medici a Milano” (Di domenica 19 aprile 2020) “Abbiamo fatto una riunione con tutte le regioni italiane prima che Bonaccini andasse a quest’incontro col presidente del Consiglio ed io avevo raccomandato di non esagerare in entusiasmi. Nel senso che in quasi tutte le regioni italiane c’è un calo consistente dei contagi, ma non possiamo dire di aver raggiunto una situazione di sicurezza. Lache gli scienziati ci hanno suggerito, quella del 4 di maggio, per ricominciare, è unacorretta sulla dobbiamocon attenzione escatenare il“: lo ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele, in un’intervista a Tgcom24 commentando gli esiti della cabina di regia a Palazzo Chigi per la Fase 2.L'articolo: “Dobbiamo4 maggio” Meteo Web.

Sabatin42249197 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Emiliano: 'Non è il momento di regolare i conti con il Nord' #coronavirusitalia - fran_lag : @CarloCalenda non si può sentire Emiliano pontificare sul suo “talento” nell’emergenza coronavirus...può solo ringraziare il Padreterno - RositaRandi : RT @Libero_official: Michele #Emiliano, governatore della #Puglia invita gli italiani a prenotare le vacanze in #Puglia quando scatterà la… - emiliano_biasco : RT @RadioSavana: Coppia scende di casa per buttare la spazzatura violando la quarantena: fermati. Nasce un diverbio. Lui (anziano) viene pe… - LuigiDePasqual4 : 'In Lombardia troppi errori, capita anche ai primi della classe”, dice Emiliano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Emiliano Coronavirus, Emiliano: "Non è il momento di regolare i conti con il Nord" TGCOM Coronavirus, fase 2, la frenata del governo

Nella prima fase della riapertura dopo la fase acuta dell'emergenza coronavirus, dal 4 maggio e non prima come vorrebbero alcuni governatori ... «Io i lombardi a casa non so più come tenerli». Che poi ...

Ordinanze di Emiliano: spostamenti ok per curare terreni. Negozi chiusi nei festivi

Con il provvedimento varato nella giornata di ieri dal presidente Michele Emiliano è stato consentito lo spostamento all’interno del ... del 10 aprile scorso e di tutte le norme di sicurezza relative ...

Nella prima fase della riapertura dopo la fase acuta dell'emergenza coronavirus, dal 4 maggio e non prima come vorrebbero alcuni governatori ... «Io i lombardi a casa non so più come tenerli». Che poi ...Con il provvedimento varato nella giornata di ieri dal presidente Michele Emiliano è stato consentito lo spostamento all’interno del ... del 10 aprile scorso e di tutte le norme di sicurezza relative ...