Mancini | «Messi all’Inter? Moratti ci avrebbe provato sul serio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 aprile 2020) Nell’intervista a Sportmediaset Robertoparla anche del possibile arrivo di Lionelall’Inter. Le sue parole Nella lunga intervista rilasciata a Sportmediaset, Robertoha parlato anche della possibilità di vedereall’Inter. Ipotesi non così remota sefosse rimasto presidente, come sottolinea il ct dell’Italia.– «Sefosse rimasto presidente dell’Inter conoscendolo penso che ci, come ha fatto con Ronaldo, che era uno degli attaccanti più forti del mondo, e riuscì a portarlo all’Inter. Sui giornali si legge chenon è molto sereno poi magari invece è la persona più felice di restare al Barcellona». Leggi su Calcionews24.com