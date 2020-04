Gli sms prima dell' addio L' inferno dentro e fuori

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 18 aprile 2020) Massimo M. Veronese Arianna Busetto era sicura di farcela: "Quando guarirò mi inviterete tutti a pranzo o a cena." Arianna Busetto era sicura di farcela: «Quando guarirò mi inviterete tutti a pranzo o a cena». Giovanni Tommasino, che era medico di base, dal letto di ospedale si preoccupava degli altri: «Non uscite, è l'unica arma che avete, non potete immaginare quanto è brutto. Spero di tornare presto tra voi...». Edoardo Valli, medico anche lui, febbricitante e chiuso in casa, si preoccupava e basta: «Vedi, fanno il tampone a Zingaretti, Porro e Sileri. Io ho la febbre a 38,7 e mi dicono che con questi sintomi non è necessario. Spero che scenda con la Tachipirina ma io già sto sudando ma faccio il medico, boh». Marco Mennini era spaventato a morte: «Avrei voluto mettere #nonhopaura sotto la ...