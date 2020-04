Coronavirus, torna a casa dopo la morte del marito e un mese di ospedale: ecco come viene accolta dai vicini di casa (Di sabato 18 aprile 2020) Amal Messaoud, di origini tunisine, è tornata a casa dopo un mese trascorso in ospedale, parte del quale in terapia intensiva area Covid-19. A metà marzo era stata ricoverata d’urgenza al Torrette di Ancona assieme al marito, Younes, pescatore, che purtroppo non ce l’ha fatta. Lei ha lottato contro il virus e il dolore della perdita con l’obiettivo primario di tornare dal figlio di 5 anni. Il bambino è rimasto in affido, e in quarantena, ai servizi sociali del Comune di Ancona e poi in casa di alcuni vicini di casa. Il condominio dove vive la donna, alla periferia sud del capoluogo, le ha regalato una sorpresa, tra applausi, uno striscione di ‘Ben tornata’ con un grande cuore e tanta commozione. Il purgatorio però non è ancora finito: prima di riabbracciare il figlio dovrà aspettare altre due settimane e la risposta ... Leggi su ilfattoquotidiano CNN : Allarme Corea del Sud - 163 guariti sono tornati positivi al coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus, torna a salire il numero di contagi in Bergamasca: 72 in sole 24 ore BergamoNews.it Torino, da oggi il polo della cultura alle Ogr è un ospedale da campo: domani i primi pazienti

Nelle intenzioni del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, questo ospedale deve servire come polmone per consentire a quelli ordinari di dimettere pazienti che sono ancora positivi al ...

Covid-19, Sala: «A Milano ipotesi summer school per far tornare i genitori al lavoro a maggio»

(Agenzia Vista) Milano, 18 aprile 2020 "A Milano ipotesi summer school per permettere a genitori di tornare a lavoro a Maggio". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel messaggio quotidiano da ...

