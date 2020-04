Coronavirus a Bergamo non ci sono più bare da portare via: è finita (Di sabato 18 aprile 2020) Un serpentone di autocarri dell’esercito in uscita dal cimitero di Bergamo, adibite al trasporto delle salme di chi ha perso la battaglia contro il Coronavirus. Questa è una delle tante immagini che l’Italia, e il mondo intero, non dimenticheranno mai di questa tragedia che è la pandemia da Covid-19. Ora però, sembra che la città di Bergamo sia finalmente riuscita a superare la sua ora più buia. Non ci sono più salme da trasportare e, quella chiesa che era diventata emblema della tragedia ora è vuota, riempita soltanto da un silenzio assordante. L’annuncio del sindaco Gori Tutte le salme sono state portate via da Bergamo, ad annunciarlo con una foto che parla da sola, il sindaco Giorgio Gori. “La chiesa del cimitero di Bergamo. Finalmente vuota”, queste le poche parole scritte dal primo ... Leggi su thesocialpost LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giappone a rischio collasso - Gori : “Finalmente vuota la chiesa di Bergamo”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Giappone a rischio collasso - Gori : "Finalmente vuota la chiesa di Bergamo"

