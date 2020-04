sonolucadini : Dobbiamo insistere a dire che a stiracchiare la curva dei contagi non sono 2 runner ma la gente lasciata a casa (se… - Manu_2310 : RT @Emanuel__P: Sono un farmacista e da qualche giorno ho una leggera 'fabbricola'. Logicamente qui in Lombardia è impossibile fare un tamp… - flagello15 : RT @giandomenic45: Ogni tampone fatto a loro, è uno in meno fatto agli italiani, e un tampone non fatto, rallenta o impedisce di essere Cur… - effepy : @FlavioMuci @lucatelese Semplicemente non mi torna vietare una passeggiata in solitaria e poi rimandare dei covid p… - MAX18673 : RT @giandomenic45: Ogni tampone fatto a loro, è uno in meno fatto agli italiani, e un tampone non fatto, rallenta o impedisce di essere Cur… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza tampone «Senza tampone non si rientra al lavoro» Ats Bergamo: potenzieremo i laboratori L'Eco di Bergamo Coronavirus, a Caravaggio i primi tamponi drive-in

Caravaggio (Bergamo), 16 aprile 2020 - Alle 16 di oggi, giovedì 16 aprile, è stato eseguito il primo tampone drive-in a Caravaggio, sotto un'apposita tensostruttura del Presst. A sottoporti al primo t ...

Coronavirus, una malata di Cassano: "La nostra casa trasformata dalle cure fai-da-te"

Dalla task force dell’emergenza per il Covid 19, Anna ha ottenuto la sola conferma di essere affetta dal virus, fra l’altro senza l’esito di un tampone, ma nessuna indicazione sulle cure da seguire.

Caravaggio (Bergamo), 16 aprile 2020 - Alle 16 di oggi, giovedì 16 aprile, è stato eseguito il primo tampone drive-in a Caravaggio, sotto un'apposita tensostruttura del Presst. A sottoporti al primo t ...Dalla task force dell’emergenza per il Covid 19, Anna ha ottenuto la sola conferma di essere affetta dal virus, fra l’altro senza l’esito di un tampone, ma nessuna indicazione sulle cure da seguire.