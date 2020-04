Original Marines riapre | si comincia con 200 punti vendita

(Di venerdì 17 aprile 2020)i propriiniziando con 200 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, dal Trentino alla Calabria, isole incluse, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Governo e da quanto stabilito dalle singole regioni. Iaperti seguiranno un protocollo molto stretto: presenza di dispencer con disinfettante e disponibilità di mascherine per i clienti, ingressi limitati e distanziamento interpersonale, pulizia e sanificazione due volte al giorno, ricambio costante d’aria. Tra le varie misure precauzionali verrà richiesto ai clienti di prediligere il pagamento con metodi elettronici, di toccare solo il prodotto che si intende acquistare, di seguire scrupolosamente le indicazioni del personale del negozio che è stato opportunamente formato. “La riapertura progressiva dei nostri 500 negozi in Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Original Marines

askanews

L’ammortizzatore sociale per l’emergenza Covid 19 non può essere retroattivo nel caso dei lavoratori in malattia. L’Inps ha chiarito tale principio su sollecitazione della ...Milano, 17 apr. (askanews) – Original Marines riapre i propri punti vendita iniziando con 200 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, isole incluse, nel rispetto di quanto previsto dal ...