Fase due | ipotesi riapertura dopo il 25 aprile per automotive | moda e cantieri

(Di venerdì 17 aprile 2020) La task force guidata da Vittorio Colao sta lavorando alla suddivisione delle attività produttive a seconda del rischio contagio. Tra lespostamenti limitati per chi ha più di 70 anni e per i giovani sotto i 18 anni

Internazionale : Perché a Roma ci sono pochi casi di coronavirus e il Lazio è una delle regioni italiane più virtuose nell'emergenza… - you_trend : ?? Mentre il paese si prepara ad entrare nella 'fase 2' della pandemia, secondo il radar settimanale di SWG cala la… - ilfoglio_it : La rivincita della plastica. Packaging e prodotti monouso diventano tasselli centrali della “fase due”. E’ ora di a… - Tiziana95627735 : RT @vfeltri: Di Maio afferma in tv che la cosiddetta fase due va affrontata con intelligenza, significa che la fase uno è stata fatta col c… - LPincia : RT @vfeltri: Di Maio afferma in tv che la cosiddetta fase due va affrontata con intelligenza, significa che la fase uno è stata fatta col c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase due

Il Sole 24 ORE

Tra questi ringrazio soprattutto il dottor Giuseppe Mazzotta, l’angelo custode’ che ha seguito e continua a seguire me e la mia famiglia nella fase di quarantena obbligatoria ... spesso assunti per ...Modica – Emergenza coronavirus e fase 2 per agricoltura e giardinaggio ... Nel caso in cui si deve andare a ritirare un mezzo agricolo che è stato in manutenzione, è consentito viaggiare due persone ...