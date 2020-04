Aperture e chiusure cicliche La ricercatrice a Otto e mezzo | virus | tempesta perfetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) "Siamo ancora nella". Vittoria Colizza, direttore ricerca dell'Inserm, ospite di Lilli Gruber aanalizza le prospettive post-emergenza, tra fine del lockdown e Fase 2, e tratteggia lo scenario peggiore possibile, quello del continuo stop&go. "Possibili, per rispondere in modo agile all'evoluzione dell'epidemia". Chi spera in una "riapertura totale", dunque, è destinato ad aspettare a lungo, e la data del 4 maggio indicata dal governo rischia di restare una "liberazione" assolutamente virtuale, appesa ai dati sui contagi e all'emergere eventuale di nuovi focolai.