Terremoto, nel Piacentino sisma di magnitudo 4.2, seguita da scosse di assestamento. Ingv: “Non c’è una sequenza sismica in corso” (Di giovedì 16 aprile 2020) Scossa di Terremoto a Piacenza: il sisma si è verificato alle 11:42 di giovedì mattina, ed è stata avvertita in diverse parti dell’Emilia Romagna e della Lombardia, inclusa Milano, fino alla Liguria, con segnalazioni anche da Genova. L’Ingv – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – sul suo sito stima una magnitudo di 4.2 e individua l’epicentro 6 km a sud-est di Cerignale, nella provincia piacentina. Nel corso della mattina il Terremoto è stato seguito da altre scosse, quattro in totale. L’ultima alle 13.15, registrata a una profondità di 8 km. “Al momento non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo facendo tutte le verifiche”. Dice Rita Nicolini, direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna. Un evento “Breve, ma piuttosto intenso”, dice ... Leggi su ilfattoquotidiano Terremoto nel piacentino : avvertito anche a Milano e in Liguria

sbonaccini : Non ci facciamo mancare nulla. Terremoto 4.2 nel piacentino. Pare nessun danno alle persone. Subito al lavoro per…

