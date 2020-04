Piemonte, mail di segnalazione di pazienti covid sparite: centinaia di malati di cui non c’è traccia (Di giovedì 16 aprile 2020) La Regione Piemonte ha deciso di fare chiarezza e ha avviato un’indagine per stabilire le cause che hanno mandato in tilt il Sisp, facendo sparire nel nulla centinaia di sospetti casi di coronavirus. Alcuni pazienti sono stati contattati anche più volte, altri sono stati “recuperati”, ma molti nomi sono andati perduti. “Se ci sono responsabilità saranno accertate – ha detto l’assessore alla Sanità Luigi Icardi – ho esteso la richiesta di chiarimento tutte le Asl”. Decine, forse centinaia di e-mail sparite e mai lette. Sono quelle che nelle scorse settimane hanno inviato i medici di famiglia del Piemonte o di Torino ai Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) allo scopo di segnalare pazienti con sintomi riconducibili al coronavirus. Ebbene, molte di quelle segnalazioni nel periodo più acuto ... Leggi su limemagazine.eu Le mail dei medici perse e i malati dimessi senza tampone in Piemonte

Coronavirus - 104 Rsa non in regola. In Piemonte perse mail dei medici di famiglia

