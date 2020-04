Luis Sepulveda | morto lo scrittore cileno Aveva contratto il coronavirus

(Di giovedì 16 aprile 2020) Èperlo. Era ricoverato in ospedale a Oviedo dopo averl’infezione. Lo, 70 anni, era stato ricoverato il 27 febbraio ed era risultato positivo al tampone per individuare il covid-19 il 1 marzo. L’autore de Il Vecchio che leggeva storie d’amore era stato sottoposto al tampone “perché presentava sintomi dovuti alla polmonite senza origine nota”. In quei giorni,era appena dal Portogallo dove era stato ospite del Correntes d’Escritas, un festival di letteratura tenutosi a Povoa de Varzim, nel nord ovest del territorio lusitano, dal 15 al 23 febbraio. Anche la moglie, la 66enne poetessa Carmen Yáñez era risultata positiva ma le sue condizioni sono migliorate. Nato a Ovalle nel 1949, lasciò il “suo” Cile dopo ...

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - fanpage : È morto Luis Sepulveda #LuisSepulveda #16aprile #covid19 - Corriere : Morto per coronavirus lo scrittore Luis Sepulveda: aveva 70 anni - Morenozagor : RT @sulromanzo: Morto Luis Sepúlveda. La bellissima poesia scritta per la moglie - velo_di_maia : Quando Luis #Sepulveda aveva fatto sapere che il suo coma annunciato era una fake news, avevo sperato, con tutto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Sepulveda

Corriere della Sera

Luis Sepúlveda era uno degli ultimi scrittori “impegnati”, un termine che gli ... Anche i suoi racconti per i più piccini parlavano, in fondo, di «valori umani imprescindibili». LEGGI ANCHE>> ...Luis Sepùlveda è morto per Coronavirus. Lo scrittore cileno era ricoverato in Spagna da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l'infezione. Aveva 71 anni. Sepùlveda è morto ...