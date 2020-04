Luis Sepúlveda, i libri più venduti dello scrittore cileno (Di giovedì 16 aprile 2020) libri e frasi celebri dello scrittore Luis Sepúlveda Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda è morto per Coronavirus giovedì 16 aprile 2020. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione. Sepúlveda aveva 70 anni. Lo scrittore aveva contratto il Covid-19 dopo il ritorno dal festival letterario Correntes d’Éscritas, tenutosi a Póvoa de Varzim, in Portogallo. Noi di TPI vogliamo ricordarlo con i suoi libri e le sue frasi più belle. Luis Sepúlveda libri Lo scrittore Luis Sepúlveda è diventato celebre nel mondo della letteratura di tutto il mondo con il romanzo Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, pubblicato in Italia nel 1993. A seguire Il mondo alla fine del mondo, Un nome da Torero, La frontiera scomparsa, Diario di un killer sentimentale, ... Leggi su tpi Morto Luis Sepúlveda - l’amore con Carmen Yanez che lo aspettava dopo il ricovero per coronavirus

