«I prezzi di frutta e verdura sono saliti di 40 volte rispetto al tasso d'inflazione» (Di giovedì 16 aprile 2020) I dati Istat pubblicati nella giornata di mercoledì 15 aprile avevano fatto accendere il campanello d'allarme. Oggi Coldiretti sottolinea come nel mese di marzo si sia registrato un cospicuo (e anche sospetto) aumento prezzi frutta e verdura nel cosiddetto carrello della spesa degli italiani. Si parla di prezzi cresciuti di ben 40 volte rispetto al tasso di inflazione registrato in questo periodo. E l'allarme non è solo sui costi al dettaglio nei supermercati, ma anche per quel che riguarda il lavoro all'interno della filiera agricola. LEGGI ANCHE > Il prezzo dei generi alimentari è cresciuto dell'1% nel mese di marzo «Sulla base dei dati Istat relativi all'inflazione – si legge nel comunicato di Coldiretti – a marzo si evidenziano al dettaglio nel carrello della spesa sulla frutta del 3,7%, con punte del 4% ...

