Donna morta | la coda alle Poste è arrivata in strada | travolta da un’auto

Leggi su viagginews

(Di giovedì 16 aprile 2020) Era in fila mentre attendeva il proprio turnoinvestita da un’auto di passaggio. Laera giunta fin sulla carreggiata. Un incidente conclusosi in tragedia è avvenuto questa mattina a Roma, in Piazza delle Medaglie d’Oro nel quartiere Balduina. Colpa di una serie di sfortunate circostanze, a seguito delle quali c’è … L'articololainda un’auto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com