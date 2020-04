John Travolta e la moglie ricordano il figlio morto con un messaggio | “Ti vogliamo bene”

(Di giovedì 16 aprile 2020)e laKelly Preston hanno ricordato ilJett, scomparso 11 anni fa, nel giorno del suo compleanno con un toccantesui social.e laKelly Preston hanno ricordato il, Jett con un toccantesui social nel giorno in cui il loro primogenito avrebbe compiuto 28 anni. Jettmoriva 11 anni fa. Come fanno ogni anni nel giorno del suo compleanno, i genitori hanno voluto commemorarlo sui social con delle belle immagini e con un commovente post. Nel 2020 il ragazzo avrebbe compiuto 28 anni.lo ha ricordato su Instagram con una foto in bianco e nero in cui i due si guardano sorridenti negli occhi "Buon compleanno Jetty, tibene", le parole ...

zazoomnews : John Travolta e la moglie ricordano il figlio scomparso tragicamente - #Travolta #moglie #ricordano #figlio - Sam_Becker23 : @NightlyPolitics D-string John Travolta? - _lallero_serena : @_elisabennet Sì!!!! Ahahahah mercoledì e giovedì. Giovedì scorso ho commentato da sola come John Travolta ?? però s… - zazoomblog : John Travolta foto struggente per il figlio scomparso: “We love you” - #Travolta #struggente #figlio - infoitcultura : John Travolta ricorda il figlio Jett che avrebbe compiuto 28 anni: «Ti vogliamo bene» -

Ultime Notizie dalla rete : John Travolta

Lo struggente ricordo di John Travolta per il figlio Jett. L’attore hollywoodiano infatti, in occasione del giorno suo compleanno, ha voluto fare una dedica social al primogenito Jett, scomparso ormai ...In più di un’intervista John Travolta ha descritto la perdita di un figlio come un dolore che non si può quantificare. “È la cosa peggiore che possa accadere a chiunque. Mio figlio mi ha dato molta ...