Coronavirus, Sicilia avvia screening epidemiologico con test sierologici (Di mercoledì 15 aprile 2020) Uno screening epidemiologico attraverso i test sierologici per contrastare il contagio da Coronavirus verrà messo in campo in Sicilia attraverso un’azione mirata sulla base del parere reso, nei giorni scorsi, dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19 nell’Isola. L’obiettivo del governo Musumeci è quello di monitorare l’andamento del contagio come avvenuto per altre epidemie. I test sierologici, ritenuti complementari al tampone, così come indicato dal Comitato tecnico scientifico Siciliano, verranno condotti su precise categorie: sul personale sanitario si effettueranno i test sierologici quantitativi, mentre per le persone che popolano le Rsa, le Cta, le Case di riposo, ad esempio, si procederà con i test sierologici qualitativi cioè con le card. Nello screening epidemiologico, che la Regione ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in un video l'omaggio all'Italia di Steve McCurry : c'è anche la Sicilia

Coronavirus - la Sicilia ha pochissimi casi e pensa a ripartire : il Governatore valuta la fine del lockdown con il comitato scientifico

Coronavirus : Sicilia - Catania provincia più colpita con 593 casi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Unoattraverso iper contrastare il contagio daverrà messo in campo inattraverso un’azione mirata sulla base del parere reso, nei giorni scorsi, dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19 nell’Isola. L’obiettivo del governo Musumeci è quello di monitorare l’andamento del contagio come avvenuto per altre epidemie. I, ritenuti complementari al tampone, così come indicato dal Comitato tecnico scientificono, verranno condotti su precise categorie: sul personale sanitario si effettueranno iquantitativi, mentre per le persone che popolano le Rsa, le Cta, le Case di riposo, ad esempio, si procederà con iqualitativi cioè con le card. Nello, che la Regione ...

GDS_it : #Coronavirus, #SteveMcCurry omaggia l'Italia con un video: c'è anche la #Sicilia - SkyTG24 : #Coronavirus. Spiagge bianche e pulite, acqua cristallina: per incentivare il futuro #turismo, l'iniziativa 'Adesso… - LegaSalvini : ?????? CORONAVIRUS, SALVINI: “IMMIGRATO POSITIVO SBARCATO IN SICILIA. IL GOVERNO METTE IN PERICOLO LA SALUTE DEGLI ITA… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus Sicilia. La Regione avvia analisi del contagio con test sierologici) è stato pubbli… - cdghietta : RT @GDS_it: La Regione conferma la linea dura: in Sicilia niente consegne a domicilio la domenica e nei festivi. #coronavirus -