Coronavirus, salgono i casi in Russia: “Mosca è a rischio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, preoccupazione anche in Russia adesso. Come riferiscono gli esperti, c’è in particolare Mosca che rischia di crollare sotto la catena della pandemia. Coronavirus, i contagi ora salgono anche in Russia. Sebbene i numeri siano ancora abbastanza contenuti, soprattutto considerando le proporzioni titaniche del Paese, si registra comunque un’impennata significativa negli ultimi giorni. Una situazione … L'articolo Coronavirus, salgono i casi in Russia: “Mosca è a rischio” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus in Italia : salgono a 120 i medici morti

Coronavirus - salgono a 2120 casi in Abruzzo Sono 190 le persone guarite

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono a 1500 i casi 'importati' in Cina Adnkronos Potenza, il coronavirus uccide uomo di 71 anni: sono 21 le vittime in Basilicata ed un nuovo positivo in 24 h

POTENZA - Un uomo di 71 anni di Potenza (vittima numero 9 del capoluogo) ricoverato da giorni in terapia intensiva al San Carlo di Potenza è l’ultima vittima lucana deceduta in Basilicata per Coronavi ...

Austria, negozi aperti e code Kurz: «Pronti al dietrofront»

Saracinesche su per esercizi commerciali e centri per bricolage e giardinaggio Il governo: «Prossimo passo lo sport. Serve dare il via a una nuova normalità» ...

