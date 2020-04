Coronavirus, Lombardia: “Riprendere le attività produttive dal 4 maggio. A quattro condizioni” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lombardia, riapertura dal 4 maggio? A quattro condizioni In una nota diffusa oggi, mercoledì 15 aprile, Regione Lombardia ha annunciato la volontà di chiedere al Governo l’autorizzazione a riaprire le attività produttive a partire dal 4 maggio, ad alcune condizioni. “La Lombardia guarda avanti e progetta la ‘nuova normalità’ all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione. Dal 4 maggio, la Regione – si legge nella nota – chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle “quattro D”: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie ... Leggi su tpi Bollettino coronavirus Lombardia/ Video conferenza stampa - Caparini : +235 morti

