Plexiglass coronavirus in spiaggia e al ristorante: le possibili soluzioni (Di martedì 14 aprile 2020) Plexiglass coronavirus in spiaggia e al ristorante: le possibili soluzioni Si parla già molto di fase 2 e di ritorno alla normalità, quando per gli esperti siamo ancora dentro la fase 1. Ma tant’è: con il bel tempo si pensa già alla prossima estate, alle vacanze, a chi può permettersele, alle gite al mare o alle serate passate al ristorante. Ci si pensa, forse, come se tutto dovesse tornare, da un momento all’altro. Torneremo al mare, in una spiaggia affollata, accalcati gli uni sugli altri? Neanche per sogno. Andremo al ristorante leggiadri e sereni come un tempo? Nemmeno questo, per ora, risulta veritiero. Tuttavia è altrettanto vero che ci sono strutture turistico-ricettive e attività di ristorazione che dovranno riaprire, perché quello è il loro lavoro e forse l’unica fonte di sostentamento. E allora si ... Leggi su termometropolitico Dagli ombrelloni distanti alle pareti in plexiglass : le spiagge anti Coronavirus

Coronavirus - come andremo al mare questa estate : ombrelloni a tre metri di distanza e pareti di plexiglass

Estate 2020 : ipotesi barriere plexiglass per stabilimenti balneari e ristoranti contro il coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020)ine al: leSi parla già molto di fase 2 e di ritorno alla normalità, quando per gli esperti siamo ancora dentro la fase 1. Ma tant’è: con il bel tempo si pensa già alla prossima estate, alle vacanze, a chi può permettersele, alle gite al mare o alle serate passate al. Ci si pensa, forse, come se tutto dovesse tornare, da un momento all’altro. Torneremo al mare, in unaaffollata, accalcati gli uni sugli altri? Neanche per sogno. Andremo alleggiadri e sereni come un tempo? Nemmeno questo, per ora, risulta veritiero. Tuttavia è altrettanto vero che ci sono strutture turistico-ricettive e attività di ristorazione che dovranno riaprire, perché quello è il loro lavoro e forse l’unica fonte di sostentamento. E allora si ...

repubblica : Coronavirus, box in plexiglass tra i lettini sulla spiaggia: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il… - repubblica : Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' [a… - Fiorello : Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' -… - fragolina882011 : RT @Fiorello: Coronavirus, box in plexiglass tra gli ombrelloni: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese' - La Repubbl… - EffimeraAlkimia : RT @repubblica: Coronavirus, box in plexiglass tra i lettini sulla spiaggia: 'Così garantiamo la sicurezza ma facciamo ripartire il Paese'… -