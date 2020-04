Ministra De Micheli: “Ong straniere chiedano aiuto ai loro governi, non possono gravare sull’Italia” (Di martedì 14 aprile 2020) La Ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha detto che il governo, in questa fase di emergenza, ha "chiesto alle Ong di avere un comportamento omogeneo, ovvero, di fare riferimento ai loro paesi per fare in modo che il nostro sistema di accoglienza non andasse in situazione di stress sanitario". Leggi su fanpage LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. De Micheli : “Nella fase 2 orari flessibili soprattutto nella pubblica amministrazione”

Ponte crollato Aulla : Rossi commissario alla ricostruzione. Nominato dalla ministra De Micheli

Coronavirus Piombino : nave Costa Diadema sbarcherà nel porto toscano. Lo annuncia la ministra De Micheli (Di martedì 14 aprile 2020) Ladei Trasporti Paola Deha detto che il governo, in questa fase di emergenza, ha "chiesto alle Ong di avere un comportamento omogeneo, ovvero, di fare riferimento aipaesi per fare in modo che il nostro sistema di accoglienza non andasse in situazione di stress sanitario".

mitgov : Ponte sul #Magra, la ministra @paola_demicheli ha istituito una Commissione ispettiva per fare chiarezza sull’accad… - alessi27046771 : RT @fanpage: Ministra De Micheli: “Ong straniere chiedano aiuto ai loro governi, non possono gravare sull’Italia” #14aprile - fanpage : Ministra De Micheli: “Ong straniere chiedano aiuto ai loro governi, non possono gravare sull’Italia” #14aprile - MIBrutus : RT @FrMaselli: La ministra dei Trasporti De Micheli dice che «il Governo farà un importante investimento su Alitalia, anche perché il suo r… - franco04329368 : RT @FrMaselli: La ministra dei Trasporti De Micheli dice che «il Governo farà un importante investimento su Alitalia, anche perché il suo r… -