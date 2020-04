L’Himalaya sarà l’unico ghiacciaio a sopravvivere al cambiamento climatico?

Leggi su wired

(Di martedì 14 aprile 2020) È recente la notizia dei primi funerali celebrati per due ghiacciai in Islanda e Svizzera. Negli ultimi 10 anni, ildel Pizol nelle alpi svizzere ha perso circa il 90% del suo ghiaccio ed è destinato a scomparire presto, come probabilmente quasi tutti i ghiacciai del mondo eccetto l’Himalaya. Una ricerca di quaranta scienziati esperti in tema la criosfera ha infatti combinato i risultati e dati dell’Ipcc sugli 1.5° (2018) e quello su oceani e criosfera (2019) con nuove importanti ricerche più recenti. L’International Cryosphere Climate Initiative ha così scoperto che, se le emissioni continueranno ad aumentare, quasi tutto il ghiaccio del mondo scomparirà, tranne i ghiacci dei due poli e dell’Himalaya. A causa dell’aumento della temperatura causata dal, lo scioglimento dei ghiacciai sta ...