Journey ha una data di uscita per il debutto su Steam (Di martedì 14 aprile 2020) Nel lontano 2012 l'acclamato Journey è uscito su PS3. È stata un'esperienza unica allora e negli anni successivi non c'è stato nulla di simile. Tra poco l'apprezzato gioco sarà disponibile per più persone.Il gioco è stato portato su PC tramite la pubblicazione di Annapurna Interactive lo scorso anno, diventando uno dei primi titoli Sony ad arrivare sulla piattaforma. Il gioco è stato lanciato in esclusiva per Epic Games Store, ma a giugno arriverà anche su Steam poco più di un anno dopo l'uscita sullo store di Epic.Journey è ora disponibile per PlayStation 3, PlayStation 4, PC (tramite Epic Games Store) e iOS. La versione Steam sarà lanciata l'11 giugno.

